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Silivri'de İstanbul'a giriş çıkışlarda kontroller gece de devam etti

İSTANBUL'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri'de gece de devam etti.

02.04.2020 07:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 07:18
Silivri'de İstanbul'a giriş çıkışlarda kontroller gece de devam etti
İSTANBUL'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri 'de gece de devam etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından tek tek denetlendi. Sürücüler ve yolcuların ateşi trafik polislerince ölçüldü.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Koronavirüs, İstanbul, Silivri, Güncel
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