SİLİVRİ'DE İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KONTROLLER DEVAM EDİYOR
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHAİstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri'de devam ediyor.
02.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:51
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA
İstanbul 'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri 'de devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında TEM Otoyolu Kınalı Mevkii'nden geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından tek tek denetleniyor.Sürücüler ve yolcuların ateşi trafik polislerince ölçülüyor. Denetim kapsamında Edirne ve İstanbul istihkametinde yoğun trafik yaşanıyor.
Görüntü dökümü:--------------------Denetimlerden detaylar-Sağlıkçılardan detaylar-Trafikten detaylar
-Genel detaylar
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Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Silivri, Güncel