Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SİLİVRİ'DE İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KONTROLLER DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHAİstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri'de devam ediyor.

02.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:12

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

İstanbul 'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri 'de devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında TEM Otoyolu Kınalı Mevkii'nden geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından tek tek denetleniyor.

Sürücüler ve yolcuların ateşi trafik polislerince ölçülüyor. Denetim kapsamında Edirne ve İstanbul istihkametinde yoğun trafik yaşanıyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
SİLİVRİ’DE İSTANBUL’A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KONTROLLER DEVAM EDİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Silivri, Güncel

Haberin Videosu :

SİLİVRİ'DE İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KONTROLLER DEVAM EDİYOR
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››SİLİVRİ'DE İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KONTROLLER DEVAM EDİYOR - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı’nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Haberler
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Antarktika’nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi Haberler
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi
İstanbul ve Ankara’nın koronavirüs risk haritası belli oldu! İşte en riskli ilçeler Haberler
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs risk haritası belli oldu! İşte en riskli ilçeler
Hindistan’da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Haberler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
’Kimsem yok’ diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı Haberler
'Kimsem yok' diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Haberler
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:46: Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan 'koronavirüs' açıklaması: Nüfusa göre ilk sıradayız - Haber 16:46: Hendek'te belediyeye ait işyerlerinin kiraları ertelendi - Haber 16:46: Serdivan Belediyesinden pazar yerlerine sıkı denetim - Haber 16:46: Adana'daki cezaevlerinde Korona virüs tespit edilmedi - Haber 16:46: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ne sızmaya çalışan 4 YPG/PKK'lı terörist öldürüldü - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber 15:06: Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet - Haber 14:56: Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı - Haber 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler