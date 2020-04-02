SİLİVRİ'DE İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KONTROLLER DEVAM EDİYOR
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHAİstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri'de devam ediyor.
02.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:12
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA
İstanbul 'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi Silivri 'de devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında TEM Otoyolu Kınalı Mevkii'nden geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından tek tek denetleniyor.
Sürücüler ve yolcuların ateşi trafik polislerince ölçülüyor. Denetim kapsamında Edirne ve İstanbul istihkametinde yoğun trafik yaşanıyor.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Silivri, Güncel