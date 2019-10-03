Haberler » Güncel » Haber

Silivri'de itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

SİLİVRİ'de bir yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri hafif yaralandı.

03.10.2019 13:39Silivri'de itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
SİLİVRİ'de bir yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri hafif yaralandı.
Silivri'deki kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi.
D-100 Karayolu Edirne istikameti yanyol Silivri girişinde, yangına giden bir itfaiye aracı kaza yaptı. Devrilen araçtaki 3 itfaiye eri yaralandı. Yaralı itfaiye erleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı itfaiyecilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye aracının kaldırılma çalışmaları sırasında trafik aksadı.

Görüntü Dökümü:
------------
-Devrilen itfaiye aracı
-Çalışmalar



Silivri, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:37 Otomatik tabancayla havaya ateş eden zanlılar kaçtı
17:37 Keles MYO'ya devlet-millet iş birliği ile ek bina
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisini tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusu
17:37 (Özel) İstanbul için korkutan deprem açıklaması
17:37 Alkollü sürücü polisten kaçarken takla attı
17:36 4. Etnospor Kültür Festivali
17:36 Cammu Keşmir'de gazetecilerden kısıtlamalara karşı protesto