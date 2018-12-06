Silivri'de Kaçak İçki Operasyonu

Silivri
'de, bir depoya yapılan baskında 5 bin litre alkol ele geçirildi. İstanbul
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki üretimi ve satışının engellenmesi çalışmaları kapsamında, Alipaşa Mahallesi
'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda, bidonlara doldurulmuş 5 bin litre alkol ile kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Polis
ekipleri, kaçak içki üretimi ile ilgisi bulunduğu gerekçesiyle bir şüpheliyi gözaltına aldı.
06 Aralık 2018 Perşembe 18:48