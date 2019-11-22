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Silivri'de kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Silivri'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

22.11.2019 19:25 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:27
'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ortaköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 katlı bir kağıt fabrikasının giriş katında tutkal makinesinin arızalanması nedeniyle yangın çıktı.
Üretim malzemelerinin tutuşmasıyla alevler, fabrika bacasını sararken itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.
Binadaki işçiler tahliye edilirken, alevsiz bölgedeki imalat malzemeleri de dışarıya çıkarıldı.
Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında fabrikanın bir kısmı kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Silivri'de kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye, Silivri, Güncel

Kaynak: AA


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