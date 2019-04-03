03 Nisan 2019, 12:25
»»

Silivri'de Kamyon Devrildi, Sürücüsü Yaralandı

Silivri

Silivri'de yol yapım çalışmaları sırasında mıcır yüklü kamyon devrilirken, kamyon sürücüsü yaralandı.



Silivri'de yol yapım çalışmaları sırasında mıcır yüklü kamyon devrilirken, kamyon sürücüsü yaralandı.

Silivri, TEM otoyolu Kınalı mevkinde yol yapım çalışmalarında kaza meydana geldi. Mıcır yüklü kamyon yükünü boşaltırken, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Sürücü Ramazan Zeyrek kamyonda sıkışarak, yaralandı. Zeyrek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. 

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-devrilen kamyon (cep telefonu) - İstanbul Kınalı, TEM Otoyolu, Silivri, Güncel
Kaynak: DHA