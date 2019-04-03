Silivri'de Kamyon Devrildi, Sürücüsü Yaralandı

Silivri
'de yol yapım çalışmaları sırasında mıcır yüklü kamyon devrilirken, kamyon sürücüsü yaralandı.
Silivri, TEM
otoyolu Kınalı
mevkinde yol yapım çalışmalarında kaza meydana geldi. Mıcır yüklü kamyon yükünü boşaltırken, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Sürücü Ramazan Zeyrek kamyonda sıkışarak, yaralandı. Zeyrek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı.
Görüntü Dökümü:
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-devrilen kamyon (cep telefonu) - İstanbul
Kınalı, TEM Otoyolu, Silivri, Güncel
Kaynak: DHA