SİLİVRİ'DE KAMYON MOTOSİKLETE ÇARPTI, KADIN SÜRÜCÜ METRELERCE SÜRÜKLENDİ

100 Karayolu'nda seyir halinde olan motosiklete kamyon çarptı.

02.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:00
SİLİVRİ D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan motosiklete kamyon çarptı. Aracıyla metrelerce sürüklenerek yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza dün gece 23.30 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikameti Işıklar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolda seyir halindeyken motosiklete kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kadın, aracıyla metrelerce sürüklendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerinde geçmekte olan Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, motosiklete çarparak kaçan kamyon sürücüsünü arıyor. SİLİVRİ’DE KAMYON MOTOSİKLETE ÇARPTI, KADIN SÜRÜCÜ METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Silivri, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››SİLİVRİ'DE KAMYON MOTOSİKLETE ÇARPTI, KADIN SÜRÜCÜ METRELERCE SÜRÜKLENDİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:09: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haber 14:09: İnegöl'de samanlıkta çıkan yangında bir buzağı telef oldu - Haber 14:09: Bilecik'te Hafızlık Tespit Sınavına 20 kişi katıldı - Haber 14:09: Bilgisayar laboratuvarları üniversite öğrencilerinin hizmetinde - Haber 14:09: HATAY Ormanlık alanda 2 bin 221 kök hint keneviri ele geçirildi - Haber 13:55: "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi - Magazin 13:24: Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek - Haberler 13:17: Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı - Haber 12:52: Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı - Haber 12:20: Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir - Haberler