09.07.2019 04:10
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SİLİVRİ'DE KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 2 YARALI

Silivri'de D-100 Karayolu Edirne istikametinde üzerinde seyir halindeyken kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü.

Silivri'de D-100 Karayolu Edirne istikametinde üzerinde seyir halindeyken kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobildeki iki kişi yaralandı.
Kaza saat 23.30 sıralarında Edirne istikameti eski Garden mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 HB 6937 plakalı otomobil, kamyona arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken otomobildeki iki kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye geldi. Otomobil içerisinde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Kısa bir süre kapanan trafik, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. kazayla ilgili soruşturma sürüyor. SİLİVRİ'DE KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 2 YARALI
Kaynak: DHA
D-100 Karayolu, Silivri, Edirne, Güncel

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