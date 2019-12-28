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Silivri'de kar yağışı başladı

Silivri'de akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

28.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:22 Silivri'de kar yağışı başladı
'de akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından 'da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda zaman zaman kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde ve Silivri'nin bazı mahallerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Başlayan kar yağışı Silivri'nin Mahallesindeki vatandaşlarda sevince neden oldu. Kadıköy Mahalle Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, kendisini kaydeden cep telefonuna, "Bugün Kadıköy Mahallesi'nde karla buluştuk, geçen sene hiç kar yağmadı, bu sene karla buluştuk, mikroplar ölür. Bu karın gelmesi çiftçilerimize de iyi olur" diyerek mutlu olduğunu söyledi. - İSTANBUL

İstanbul, Kadıköy, Silivri, Güncel

Kaynak: İHA

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