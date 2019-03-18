18 Mart 2019, 20:27
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Silivri'de Kazdıkları Tünelde Mahsur Kalan 2 Kişinin Aranmasına Ara Verildi

Silivri

SİLİVRİ'de define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

SİLİVRİ'de define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Arama-Kurtarma ekiplerinin yarın gelerek aramalara katılacağı öğrenildi. 

İstanbul Silivri'de Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bir villanın bahçesinde define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarına 21 saat sonra ara verildi. AFAD ekibine destek olarak, Zonguldak'tan Türkiye Taşkömürü Kurumu Arama-Kurtarma ekiplerinin gelerek yarından itibaren çalışmalara katılacağı öğrenildi.

Bu arada, İstanbul Vali Yardımcıları Akgün Corav, Yaşar Aksanyar ve Silivri Kaymakamı Ali Partal olay yerine gelerek yetkililerden arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. 

Ekiplerin çalışmaları vatandaş kamerasına yansıdı.

- İstanbul İstanbul, Silivri, Güncel
Kaynak: DHA