Silivri'de Kodlama Robotik Eğitimi Başlıyor!

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Rumeli Üniversitesi, çocuklara yönelik projelerine bir yenisini daha ekleyerek, yeni nesillerin gelişen teknolojiyi daha yakından tanımalarını ve geleceğe bilimin ışığında yürümelerine destek oluyor. Bu kapsamda Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Rumeli Üniversitesi arasında "Robotik Kodlama Eğitimi" için iş birliği anlaşması imzalandı.

"Bilim ve sanayide ileri bir toplum olabilmemiz için 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmemiz gerekir" düşüncesinden yola çıkarak projeyi geliştiren Silivri İlçe Eğitim Müdürlüğü, bu beceriler arasında büyük öneme sahip olan "Algoritmik ve Bilgi I·s¸lemse Du¨s¸u¨nme'nin çocuklarımıza kazandırılması amacıyla Kodlama ve Robotik Atölyelerinin kurulmasına başladı. Yapılan ön çalışmalar neticesinde İstanbul Kalkınma Ajansı'nın da desteğini alan projeye İstanbul Rumeli Üniversitesi de dahil oldu. Tügva ve Silivri İş Adamları derneği de projenin destekçileri arasında yer alıyor.

Projede "Eğiticinin eğitimi programlarını ve atölye çalışmalarına destek verilmesini" üstlenen İstanbul Rumeli Üniversitesi böyle bir çalışmanın içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, girişimcilik kapasitelerini ortaya koyma ve geliştirme imkânı bulamayan, 4-18 yaş arasında Silivri bölgesindeki 17 okulun öğrencilerinin robotik kodlama eğitiminden yararlanması için destek vereceklerini açıkladılar.

Projede yer alacak Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gönüllü öğretmenlerinin eğitici eğitimlerinin tamamlanması sonrasında,2019 yılının ilk günlerinde atölye kurulumlarının tamamlanması hedefi ileprogram genelinde hazırlıklar tüm hızıyla devam etmekte…