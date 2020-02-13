SİLİVRİ'DE KONTEYNER YANDI, 4 YAVRU KEDİ KURTARILDI

Haber-Görüntü: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri 'de içinde bir kişinin yaşadığı öğrenilen konteynerde yangın çıktı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken itfaiye ekipleri içerideki 4 yavru kediyi ise yara almadan kurtardı.

Olay, gece saat 02: 00 sularında Yeni Mahalle Gazitepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde bir kişinin yaşadığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden vatandaşlar itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kilitli konteynerde demir kesme testeresiyle delik açarak yangına müdahalede bulundu. yangın konteynerin hemen yanındaki tek katlı eve sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken itfaiye ekipleri konteynerdeki 4 yavru kediyi ise yara almadan kurtardı.

Görüntü dökümü:

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-Yangını söndürme çalışması

-Dumanlar çıkan konteyner

-İtfaiye ekipleri

-Genel görüntüler