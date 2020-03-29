Silivri'de koronavirüs önlemleri
Silivri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sahil şeridi vatandaşların ve araçların geçişine kapatıldı.
29.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:34
Silivri 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sahil şeridi vatandaşların ve araçların geçişine kapatıldı.
Caddeler ve sokakların boş kaldığı Silivri'de sahil şeridinde yürümek isteyen vatandaşlar ise polis tarafından sahilden çıkartıldı.
Sahile giriş ve çıkışların şeritlerle kapatıldığı görüldü.
Caddeler ve sokakların boş kaldığı Silivri'de sahil şeridinde yürümek isteyen vatandaşlar ise polis tarafından sahilden çıkartıldı.
Sahile giriş ve çıkışların şeritlerle kapatıldığı görüldü.
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Kaynak: AA