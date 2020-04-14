Silivri'de koronavirüsü yenen çift alkışlarla taburcu oldu

SİLİVRİ'de koronavirüsü yenen çift alkışlarla taburcu edildi.

Koronavirüs tanısı ile 12 gün önce Silivri Kolan Hastanesi'nde tedavi altına alınan koroner arter, hipertansiyon hastası olan ve by-pass ameliyatlı geçirmiş Turgut Akpınar (78) ile diyabet, hipertansiyon ve sistemik lupus eritematozus hastası Makbule Akpınar (70) bugün taburcu oldu. Alkışlarla taburcu edilen çift, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.