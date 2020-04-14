SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜSÜ YENENLER ALKIŞLARLA TABURCU OLDU
SİLİVRİ'de koronavirüsü yenen çift alkışlarla taburcu edildi.
14.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:45
Koronavirüs tanısı ile 12 gün önce Silivri Kolan Hastanesi'nde tedavi altına alınan koroner arter, hipertansiyon hastası olan ve by-pass ameliyatlı geçirmiş Turgut Akpınar (78) ile diyabet, hipertansiyon ve sistemik lupus eritematozus hastası Makbule Akpınar (70) bugün taburcu oldu. Alkışlarla taburcu edilen çift, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Kaynak: DHA
Etiketler: Koronavirüs, Akpınar, Silivri, Güncel