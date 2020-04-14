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SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜSÜ YENENLER ALKIŞLARLA TABURCU OLDU

SİLİVRİ'de koronavirüsü yenen çift alkışlarla taburcu edildi.

14.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:45
SİLİVRİ'de koronavirüsü yenen çift alkışlarla taburcu edildi.
Koronavirüs tanısı ile 12 gün önce Silivri Kolan Hastanesi'nde tedavi altına alınan koroner arter, hipertansiyon hastası olan ve by-pass ameliyatlı geçirmiş Turgut Akpınar (78) ile diyabet, hipertansiyon ve sistemik lupus eritematozus hastası Makbule Akpınar (70) bugün taburcu oldu. Alkışlarla taburcu edilen çift, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. SİLİVRİ’DE KORONAVİRÜSÜ YENENLER ALKIŞLARLA TABURCU OLDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Akpınar, Silivri, Güncel
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