SİLİVRİ'DE KÖYLÜLERİN SU FATURASI ŞAŞKINLIĞI...

Silivri'de mahalle statüsüne geçen köylerde su faturası bu ay yaklaşık 4 kat fazla geldi. Faturalarla şaşkınlık geçiren köylüler duruma tepki gösterdi.

- Mesut Keser,

"Geçen ay 80 lira öderken şimdi 325 lira su faturası ödedim"

"İSKİ'nin çalışanları diyor ki, ha Taksim'de oturmuşsunuz ha köyde hiç fark etmez, diyor. O zaman hayvancılığı yapmayacaksın diyor. Ne yapacağız? "

- Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,

"Etiler'deki yüzme havuzundaki su 4 lira ise, benim Silivri'min köyünde 4 liraya benim çiftçime veremezsiniz"

"33 köyümüzde hali hazırdaki su fiyatları yüzde 400 zamlandı. Esasında zamlandı demek doğru değil ama onlara İSKİ tarafından 5 yıl boyunca bir istisna tanınmıştı"

" İSKİ'nin tarifeler yönetmeliğinde hali hazırda bu 33 köye eskiden uygulanan uygulamayı 5 yıl boyunca uzatma hakkı var. Ama bunu nedense uzatmıyorlar"

Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, İSTANBUL'da köy hayatı devam eden ancak mahalle statüsünde olan yerleşim merkezlerinde, su fiyatlarının metreküpü 1 liradan 4 liraya yükseldi. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan köy halkı, su fiyatlarına yüzde 400 zam gelmesine tepki gösterdi.

İstanbul 'da köylerde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayanlar, suyu şehir içinde yaşayan vatandaşlara göre daha düşük fiyata kullanıyordu. Silivri'de bu ay faturalarındaki büyük artışı gören vatandaşlar şaşkınlığa uğradı. 2008 yılında köy tüzel kişiliği nihayetlendirilip mahalle statüsüne geçirilen köylerde İSKİ, su fiyatlarına geçtiğimiz ay yüzde 400 zam yaptı. Tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için oldukça yüksek metreküplerde su harcayan köy halkı ise, birim fiyatını 1 liradan kullandıkları suyun, 4 liraya yükselmesine tepki gösterdi. Hatta belli bir metreküpün üzerindeki su tüketiminde, birim fiyatı 6 liraya kadar çıkıyor.

"SERALARI SULAYAMIYORUM"

Silivri'nin Yolçatı köyünde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Mesut Keser, "Geçen ay suyun metreküpü 1 liraydı. Bu ay birden oldu 5 lira 35 kuruş oldu. 80 lira öderken şimdi 325 lira su faturası ödedim. Geçen ay 32 ton su 46 lira, şimdiki aynı metreküp su 215 lira. Bu benim cebimden çıkıyor. Hayvancılık yapıyorum, zaten süt 2 lira. Biraz fide ekiyorum, kıvırcığım var seralarda, sulayamıyoruz. Çok mağduruz. Bunun giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HA TAKSİM'DE HA KÖYDE OTURUYORSUNUZ DİYORLAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ'ye başvurduğunu ifade eden Keser, "İlk etapta 'bir yanlışlık var' dediler. Verdim adımı, soyadımı, kimliğimi 'olamaz bu kadar' dediler. Fakat 2008'de Büyükşehir'e bağlandık. Ondan sonra biz mahalle statüsünde olduk. Suyun birim fiyatı o zaman da yükselmişti. Büyükşehir suyun fiyatını düşürdü tekrar. İSKİ'nin çalışanları diyor ki, ha Taksim'de oturmuşsunuz ha köyde hiç fark etmez, diyor. O zaman hayvancılığı yapmayacaksın diyor. Ne yapacağız? Nasıl geçineceğiz biz? O zaman biz de şehire göç edeceğiz, başka çaresi yok. Bir inek günde ortalama 50 kilo su içiyor. 12 tane hayvanım var. Mağduruz şu an çok" dedi.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI İBB'YE YAZILI TEKLİF SUNDU

Köylerde suyun birim fiyatının yeniden 1 liraya düşürülmesi için İBB'ye teklif sunduğunu dile getiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da şunları söyledi:

"Hali hazırda İBB'nin sınırları, hizmet alanları, valiliklerin sınırlarına taşındıktan sonra köy tüzel kişiliği nihayetlendirilip mahalleye dönüştürülen köyler var İstanbul'da. 6 tane ilçe; Büyükçekmece, Silivri, Arnavutköy, Sultangazi... 6 tane ilçeye hitap eden 33 köyümüzde hali hazırdaki su fiyatları yüzde 400 zamlandı. Esasında zamlandı demek doğru değil ama onlara İSKİ tarafından 5 yıl boyunca bir istisna tanınmıştı. O da neydi? Hali hazırda köy hayatı devam eden, tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylülerimizin suyunun fiyatının, İstanbul'un şehir merkezindeki diğer ilçelerde olan fiyatla aynı olmaması için tarifeyi İSKİ tarifeler yönetmeliğinde yüzde 25'i geçemez. Yani bugün sizin İstanbul'da 4 liraya kullandığınız suyu, bizim çiftçilerimiz 1 liraya kullanıyordu. Fakat bu 5 yıllık süre doldu. İki aydır çiftçi 4 liraya su kullanmaya başladı. İşte bana muhtarlarımdan, köylülerimden bu şikayetler gelince ben Silivri Belediye Başkanı olarak, İBB'ye bir yazılı teklif sundum. Teklifte şunu diyordu: 'Köy hayatını bitirmeyelim, köyde üretimi, hayvancılığı destekleyelim. Bu insanları da ilçelere göçe zorlamayalım. Gelin İstanbul'un tarım üssü olabilecek Çatalca'yı, Silivri'yi bu konuda destekleyelim 33 köyümüzde su fiyatını 1 liraya indirelim' diye teklif verdim. Bu teklif AKP meclis üyeleri tarafından kabul, İyi Parti ve CHP'li meclis üyelerimiz tarafından şerh düşülerek kabul edildi"

"İSKİ BU TARİFEYİ 5 YIL UZATABİLİR AMA UZATMIYOR"

İSKİ'nin köylere uygulanan hali hazırdaki su tarifesini 5 yıl daha uzatabileceğini vurgulayan Başkan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Onlar da biliyorlar aslında yaptıkları yanlışı ama bu mecliste benim üzüldüğüm bir konu var. İBB Başkanımız bizim teklifimizi meclise iade etti. Yani onaylayamayacağını söyledi. Gerekçesi de şu, 'Yasa benim önümde engel, Ankara'ya gidin, bir yasal değişiklik yapalım. Yaparsak bu suyu ben çiftçiye 1 liraya verebilirim ama hali hazırda 4 liraya vermeye devam edeceğim' dedi. Buradan şunu söylüyorum, Etiler'deki yüzme havuzundaki su 4 lira ise, benim Silivri'min köyünde 4 liraya benim çiftçime veremezsiniz. Bu 33 köy de aslında mağdur. Biz hali hazırda İstanbul'un kırsalını desteklemek zorundayız. Burada yasa çok açık, İSKİ ve İBB'nin yetkisi var. İSKİ'nin tarifeler yönetmeliğinde hali hazırda bu 33 köye eskiden uygulanan uygulamayı 5 yıl boyunca uzatma hakkı var. Ama bunu nedense uzatmıyorlar. Bunun için bizi Ankara'ya, TBMM'ye gönderiyorlar. Ben köylülerin sürekli yanında olacak bir belediye başkanı olarak hangi platforma gidilmesi gerekiyorsa oraya gideceğim. Nerede mücadele edilmesi gerekiyorsa orada mücadele edeceğim ve bu suyu 33 köye 1 liraya kullandıracağım"

İMAMOĞLU'NDAN YANIT

İBB meclis toplantısında Başkan Yılmaz'a yanıt olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Bu konudaki hararetinizi alkışlıyoruz. Bu bakış açınızın da yanındayız. Kanun değişikliği ile ilgili girişiminizi yapmanızı, siyasi partinizin temsilcileri bunu gruplarınızda ve meclis genel kurulunda dile getirsinler. Bizim arkadaşlarımız da aramızda bunu kendi grubuna taşıyacak. Aynı tutumu, tavrı hükümet partisi AK Partinin buradaki grup başkan vekilinden de bekliyoruz. Lütfen bunu TBMM'de gündeme getirelim" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Köy halkı ile röp.

-Bahçe sulama görüntüleri

-Silivri'nin bazı köylerinin havadan görüntüleri

-Silivri Belediye Başkanı ile röp.

-Faturalarını gösteren köy halkı

-İBB meclis toplantısından görüntü

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay