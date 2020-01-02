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Silivri'de kurşunalanarak felç kalan köpek tedavi için ankara'ya gönderildi

Silivri Kavaklı Mahallesi'nde kurşunlanan köpek felç kaldı.

02.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:33
Mahallesi'nde kurşunlanan köpek felç kaldı. Şirin adı verilen köpek dün akşam tedavi için hayvan ambulansı ile Silivri'den 'ya nakledildi.
Silivri Kavaklı Mahallesi'nde kurşunlandığı ihbar edilen ve Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından tedaviye alınan köpek için veteriner hekimler kalıcı felç raporu vermişti. Son bir kaç gündür sağ arka ayağında his olduğu gözlenen köpek yeniden muayene edildi. Yapılan testlerde uygulanan basıya tepki verdiği gözlenen köpek tedavi için dün akşam hayvan ambulansı ile Silivri'den Ankara'ya nakledildi.
"EN UFAK UMUDUN BİLE PEŞİNDEN GİDECEĞİZ"
HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı "Köpeğimizin arka ayağında his olduğunu fark ettiğimiz anda Ateş hoca ile irtibata geçildi. Sevgili Sinem Umaş en başından beri bu kızımızın yürütülebilmesi için desteğini esirgemedi. Sağ olsun kendilerinin de desteği ile Şirin kızımız yola çıktı. İnşallah O yürüyecek ve ondan güzel alacağız. Bu bir mucize" dedi.
Silivri'de kurşunalanarak felç kalan köpek tedavi için ankara'ya gönderildi

Silivri, Kavaklı, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


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