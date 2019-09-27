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Silivri'de kuyumcuda deprem paniği kamerada

Silivri'de kuyumcuda deprem paniği kameradaİSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depreme Silivri'de bulunan bir kuyumcuda yakalanan vatandaşların panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

27.09.2019 01:07
Silivri'de kuyumcuda deprem paniği kamerada
İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depreme Silivri'de bulunan bir kuyumcuda yakalanan vatandaşların panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depreme Silivri'de kuyumcuda yakalanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alışveriş için gelen vatandaşlar depremin başlamasıyla panik halinde dışarı çıktı. Yaşanan korku anları ve panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, vatandaşların altınlara bakarken, depremin başlamasıyla panik halde dışarı çıktığı görülüyor.
Silivri'de kuyumcuda deprem paniği kamerada

İstanbul, Silivri, Genel

Kaynak: İHA

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