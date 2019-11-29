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Silivri'de lodos kayık batırdı

METEOROLOJİ'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

29.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:00Silivri'de lodos kayık batırdı

METEOROLOJİ'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. 'de lodos etkisini arttırırken, sahildeki bazı balıkçı kayıkları battı.

Silivri'de de lodos ve aralıklı sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Silivri sahil kordon boyunda kıyıya bağlı bazı balıkçı kayıkları battı. Sahildeki kayıkların sahiplerinin çoğunluğunun lodosa karşı tedbir aldığı görüldü.

Fırtına etkisiyle dalgakıran mevkiinde dev dalgalar oluştu. Yağışında etkili olduğu ilçede vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken, yürümekte zorlandı. Ayrıca fırtınadan dolayı deniz kenarlarında çöp birikintilerinde oluştuğu görüldü.



Silivri, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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