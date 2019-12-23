Haberler » Güncel » Silivri'de lodosun boyutu gündüz ortaya çıktı - Haber

Silivri'de lodosun boyutu gündüz ortaya çıktı

SİLİVRİ'de lodos nedeniyle 2 apartmanın çatısı zarar gördü.

23.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:26 Silivri'de lodosun boyutu gündüz ortaya çıktı

SİLİVRİ'de lodos nedeniyle 2 apartmanın çatısı zarar gördü. Oluşan dev dalgalar nedeniyle sahildeki kaldırım taşları yerlerinden söküldü. Bazı balıkçı tekneleri sahipleri tarafından karaya çıkartıldı. 'de lodos etkisiyle oluşan zararın boyutu gündüz ortaya çıktı. Mimarsinan Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın çatısı lodos nedeniyle zarar gördü. verilmesi üzerine olay yerine Silivri itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, tehlike yaratan parçaları topladı. 

Silivri'de sahilinde ise dev dalgalar sahil yürüyüş yolunu sular altında bıraktı. Zarar gören balıkçı tekneleri sahipleri tarafından karaya çıkartıldı. Dev dalgalar Yarlar mevkisinde çocuk parkını sular altına bıraktı. Dalgakıran mevkiinde dev dalgalar nedeniyle kaldırımlar taşları yerlerinden söküldü. Balıkçı Hakan Eken, "Sabah işe geldiğimiz de masalar, sandalyeler her taraftaydı." dedi. 



Silivri, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:54   MÜSİAD Kars Şube Başkanı Aydın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
15:54   Ardahan'ın 27 yıllık baro hayali gerçekleşti - Haber
15:54   Kerkük'teki petrol kuyularını ABD askerleri koruyacak - Haber
15:53   Yüksek kesimlerinde karda mahsur kalan 12 araçtaki vatandaşlar kurtarıldı - Haber
15:48   Uzungöl'de kimi eşyalarını kurtardı, kimi ise yıkımın ardından gözyaşı döktü - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:40   Ceren Özdemir''in katili Arduç: Kaçacağımı söyledim - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
23.12.2019 15:55:29