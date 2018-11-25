Silivri'de Öldürülen Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Silivri
'de işlettiği kafede bıçaklanarak öldürülen genç, son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Dün saat 22.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa
Mahallesi Fikret Gündoğan
Sokak'ta işlettiği kafede tartıştığı kişilerce bıçaklanan Candemir Çakmak hayatını kaybetmişti. 27 yaşındaki Çakmak'ın cenazesi, Adli Tıp
Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çakmak için Silivri Gazitepe Mahallesi Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Gencin cenazesi, ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze namazının ardından defnedildi.
Öte yandan, Silivri Emniyet Müdürlüğü
ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Gündoğan,Silivri
25 Kasım 2018 Pazar 17:01