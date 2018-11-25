25 Kasım 2018, 17:01
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Silivri'de Öldürülen Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Silivri

Silivri’de işlettiği kafede bıçaklanarak öldürülen genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Silivri'de işlettiği kafede bıçaklanarak öldürülen genç, son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Dün saat 22.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Fikret Gündoğan Sokak'ta işlettiği kafede tartıştığı kişilerce bıçaklanan Candemir Çakmak hayatını kaybetmişti. 27 yaşındaki Çakmak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çakmak için Silivri Gazitepe Mahallesi Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Gencin cenazesi, ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze namazının ardından defnedildi.

Öte yandan, Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL Gündoğan,Silivri
25 Kasım 2018 Pazar 17:01



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