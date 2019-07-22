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SİLİVRİ'DE OT YANGINI GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Silivri'de belirlenemeyen bir nedenle çıkan ot yangını güçlükle kontrol altına alındı.

22.07.2019 16:47 SİLİVRİ

Silivri'de belirlenemeyen bir nedenle çıkan ot yangını güçlükle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 14.45 sıralarında Selimpaşa Mahallesi Aşıklar Tepesi mevkiinde çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri, Gümüşyaka, Çanta ve Selimpaşa ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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İtfaiye ekipleri müdahale
Genel ve detaylar



- İstanbul
Kaynak: DHA
Selimpaşa, Silivri, Güncel

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