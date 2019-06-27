27.06.2019 12:49
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Silivri'de ot yangını paniğe neden oldu

Silivri

Silivri D-100 karayolu kenarında otlar ve ağaçlık alan bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Silivri D-100 karayolu kenarında otlar ve ağaçlık alan bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın çevrede paniğe sebep oldu.

Silivri D-100 karayolu kenarında otluk ve ağaçlık alan bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, park halinde bulunan araçların kaldırılması için anons yaptı.

Park halindeki araçlara alevlerin yaklaşmasını vatandaşlar önledi

Bazı araç sahipleri otomobillerini kaldırırken, sahibi bulunamayan araçlara yaklaşan alevlere de yakınlarda bulunan hastane çalışanları yangın tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İtfaiye , Silivri , 3. Sayfa

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