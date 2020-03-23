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Silivri'de otomobiin  TIR'a çarpmasıyla 1 kişi yaralandı

SİLİVRİ TEM otoyolunda otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

23.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:47
Silivri'de otomobiin  TIR'a çarpmasıyla 1 kişi yaralandı
SİLİVRİ TEM otoyolunda otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM otoyolu Kınalı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BF 2256 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yabancı plakalı TIR'a çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Trafik bir süre tek şeritten verildi. Araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : TEM Otoyolu, Silivri, Güncel

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