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Silivri'de otomobil takla attı: 7 yaralı

Silivri'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

13.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:29Silivri'de otomobil takla attı: 7 yaralı
'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında Çeltik- yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 YD 2822 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil takla attı. Araç içerisinde bulunan 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleden sonra tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. - İSTANBUL

Çerkezköy, Silivri, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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