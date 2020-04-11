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Silivri'de polis ekipleri kuyruktaki vatandaşlara anonsla uyarı

Silivri'de polis ekipleri kuyruktaki vatandaşlara anonsla uyarı Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından polis ekipleri, fırın ve marketlere akın eden vatandaşları anons yaparak uyardı.

11.04.2020 00:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:38
Silivri 'de polis ekipleri kuyruktaki vatandaşlara anonsla uyarı
İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından polis ekipleri, fırın ve marketlere akın eden vatandaşları anons yaparak uyardı.
Haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından İstanbul'un tamamında vatandaşlar marketlere ve fırınlara akın etti. Vatandaşların sosyal mesafe kuralını tanımadıkları ve bir arada kuyrukta bekledikleri görüldü. Silivri'de ise polis ekipleri fırın kuyruğundaki vatandaşları anons yaparak uyardı. Polis ekipleri, "Araları açın biraz daha. Kendi sağlığınız için lütfen. Devletimiz kimseyi aç bırakmaz mağdur etmez. Panik yapmaya gerek yok" şeklinde uyarılarda bulundu. Silivri’de polis ekipleri kuyruktaki vatandaşlara anonsla uyarı

Kaynak: İHA

Etiketler: Silivri, Polis, 3. Sayfa
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