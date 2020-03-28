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Silivri'de polis sahile girişi dubalarla kapattı

Silivri'de polis sahile girişi dubalarla kapattı Belediye ekipleri sahildeki bankları kaldırdı İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sahil kenarlarında spor yapmanın kısıtlanmasının ardından Silivri'de polis...

28.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:54
Silivri 'de polis sahile girişi dubalarla kapattı
Belediye ekipleri sahildeki bankları kaldırdı
İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sahil kenarlarında spor yapmanın kısıtlanmasının ardından Silivri'de polis ekipleri sahile girişi dubalarla kapattı. Vatandaşların sahile girişine izin vermeyen ekipler "Evde kal" uyarısı yaptı. Belediye ekipleri de sahildeki bankları kaldırdı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarlarında spor yapmanın, balık tutmanın ve piknik yapmanın kısıtlandığı açıklandı. Genelgenin ardından polis ekipleri sahil kenarlarına, piknik alanlarına ve ormanlara gelen vatandaşları evlerine gitmeleri yönünde uyarıyor. Bu kapsamda polis ekipleri Silivri'de sahile girişi plastik dubalarla kapattı. Ekipler sahil kenarına gelerek vakit geçirmek isteyen vatandaşları, yeni tip korna virüs ile mücadele kapsamında alınan kararlara uymaları ve evlerinde kalmaları yönünde uyardı. Ekipler sık sık yaptıkları anonslarda "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Lütfen zaruri olmadığı sürece evlerimizden çıkmayalım" dedi.
Öte yandan, Silivri Belediyesine bağlı ekipler de sahil kenarında bulunan bankları kaldırdı. Silivri’de polis sahile girişi dubalarla kapattı

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Silivri, Polis, Genel

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Silivri'de polis sahile girişi dubalarla kapattı

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