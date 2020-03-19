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SİLİVRİ'DE PREFABRİK EVDE YANGIN

Haber-Görüntü Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de tek katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

19.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:07
Haber-Görüntü Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA
Silivri 'de tek katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken kafesteki kuş öldü.
Yangın, saat 13.00 sularında Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan tek katlı prefabrik evde çıktı. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, olayı İBB Silivri İtfaiyesi ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Söndürme çalışmalarından sonra yapılan inceleme de içeride kimsenin olmadığı anlaşıldı. Prefabrik ev kullanamaz hale geldi. Ayrıca çıkan yangında kafeste bulunan kuşun öldüğü belirlendi. SİLİVRİ’DE PREFABRİK EVDE YANGIN

Kaynak: DHA

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SİLİVRİ'DE PREFABRİK EVDE YANGIN
Etiketler : İtfaiye, Silivri, Güncel

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