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Silivri'de Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit bulundu

Silivri'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu.

06.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:58
Silivri 'de Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir bina inşaatının yapımı sırasında rastlanan tarihi kalıntılar üzerine İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne ve Silivri Belediyesine haber verildi. Müze yetkilileri nezaretinde bölgede kazı çalışması yapıldı.
Çalışmalarda içi boş bir lahit bulundu. Lahit, ilçe belediyesi tarafından korumaya alınırken, bulunan testi parçaları ise incelenmek üzere müzeye götürüldü. Silivri’de Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Cumhuriyet Mahallesi, Silivri, Roma, Güncel

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Silivri'de Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit bulundu
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