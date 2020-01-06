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SİLİVRİ'DE SAĞANAK VE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHASilivri'de sabah saatlerinden itibaren yağış ve fırtına etkisini göstermeye başladı.

06.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:06 SİLİVRİ'DE SAĞANAK VE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

'de sabah saatlerinden itibaren yağış ve fırtına etkisini göstermeye başladı.

İlçede etkili olan fırtına nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle bazı caddeler su birikintilerin oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı esnaflar iş yerlerinin önünde ürünlerin ıslanmaması için naylon brandalarla korumaya çalıştı. İlçe'de yağış ve fırtınanın akşam saatlerinde daha da etkili olması bekleniyor.

Görüntü dökümü:

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-Sahilden görüntüler

-Vatandaşlardan görüntüler

-İlçe Merkezinden detaylar

-Trafikten detaylar

-Esnaf

-Genel ve detaylar



Silivri, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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