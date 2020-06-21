Silivri'de sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Silivri'de vatandaşlar, belediyenin düzenlediği bisiklet turunda sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

21.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:29
Silivri'de vatandaşlar, belediyenin düzenlediği bisiklet turunda sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.
"Haydi Silivri bisikletini al gel" çağrısıyla düzenlenen ve Silivri İlçe Stadyumu'ndan başlayarak Gazitepe Mahallesi'nde son bulan 11 kilometre parkurlu tura yüzlerce vatandaş katıldı.
Pandemi önlemleri gözetilerek gerçekleştirilen tura, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da bisikletiyle katıldı. Bisiklet turunda polis, jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri de görev aldı. Bisiklet turunda katılımcılara Silivri Belediyesi tarafından maske, şapka, su ve ikramlarda bulunuldu.
Bisiklet turunun başlangıç noktası olan Silivri stadında sporseverlere hitap eden Başkan Yılmaz, bisiklet tutkunlarına 25 kilometrelik özel parkur müjdesi verdi.
Volkan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:
"Uzun bir pandemi döneminde çok fazla evde kaldık. Bugün de hep beraber 10 kilometrenin üzerinde sağlıklı bir tur yapacağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Değirmenköy'de bir futbol stadının protokolünü imzaladık. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Spora yatırımımız devam edecek. Kipa'dan başlayıp, Kiptaş 2'ye devam eden, yalnızca bisikletle üzerinde seyahat edilebilecek bir bisiklet parkurunu Silivri'ye kazandıracağız. Asfaltın üzerine mavi boya ile boyanmış bir bisiklet parkuru değil, tamamen bisiklet sporu için özel olarak yapılmış bir bisiklet yolunu 2 ay gibi bir zaman diliminde sizlerin kullanımına sunacağız.
Dünya Bankası'ndan şu an 25 kilometrelik bir bisiklet parkurunu projelendirdik, kredisini bekliyoruz. İnşallah bu projemiz de hayata geçtiğinde ulusal veya uluslararası bisiklet koşusunu da Silivri'de hep beraber gerçekleştiririz diyorum." Silivri’de sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Kaynak: AA

Etiketler: Volkan Yılmaz, Silivri, Güncel, Haber

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