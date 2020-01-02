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Silivri'de silahla vurulan köpekten sevindirici haber

Silivri'de silahla yaralanmış halde bulunan ve felç kaldığı düşünülen köpek, sağ arka ayağını oynatması üzerine tedavi için Ankara'daki özel bir hayvan hastanesine nakledildi.

02.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:22 Silivri'de silahla vurulan köpekten sevindirici haber
'de silahla yaralanmış halde bulunan ve felç kaldığı düşünülen köpek, sağ arka ayağını oynatması üzerine tedavi için 'daki özel bir hayvan hastanesine nakledildi.
Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı, Kavaklı Mahallesi'nde 11 Aralık 2019'ta yaralı halde bulunan, karın bölgesine 2, omurgasına ise 1 kurşunun saptandığı belirlenen köpeğin bir süredir gözetim altında tutulduğunu hatırlattı.
Paçalı, felç kaldığı düşünülen köpeğin, sağ arka ayağını oynattığının fark edilmesi üzerine tekrar muayene edildiğini anlatarak, testlerde köpeğin ayağına uygulanan baskıya tepki verdiğini aktardı.
Bunun üzerine Ankara'da hayvan hastanesi bulunan Veteriner Hekim Ateş Barut ile irtibat kurduklarını ifade eden Paçalı, köpeğin dün akşam saatlerinde hayvan ambulansı ile Ankara'ya gönderildiğini belirtti.
Paçalı, "Adını 'Şirin' koyduğumuz kızımız Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. İnşallah yürüyecek ve ondan güzel alacağız." dedi.
Vatandaşlar yaralı halde bulmuştu
Kavaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde işe giden vatandaşlarca yaralı bulunan köpek için Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneğine (HAYKURDER) ihbarda bulunulmuş, tedavi altına alınan köpeğin karın bölgesine 2, omurgasına ise 1 kurşunun saplandığı, felç kaldığı anlaşılmıştı.

Silivri, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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