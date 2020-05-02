SİLİVRİ'DE ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI
Silivri'de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı.
02.05.2020 22:48 | Son Güncelleme: 02.05.2020 22:50
AKOM'un sağanak yağış uyarılarının ardından Silivri'de yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağışın gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi Silivri'de trafiği olumsuz yönde etkiledi. Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesinde seyir halinde olan bir kurye yağışın etkisiyle motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Motosiklet sürücüsünün kazadan yara almadan kurtulurken bir yıldırım da sahile yakın noktaya düştü.
Kaynak: DHA
Etiketler: Afet Koordinasyon Merkezi, Silivri, Güncel, Haber