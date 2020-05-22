SİLİVRİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİ SEYAHAT KUYRUĞU

Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde Tekirdağ'daki yazlıklarına gitmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, Silivri'deki denetleme noktalarında uzun kuyruk oluşturduKoronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan Ramazan Bayramı boyunca geçerli...

22.05.2020 19:43 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:49
Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde Tekirdağ'daki yazlıklarına gitmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, Silivri'deki denetleme noktalarında uzun kuyruk oluşturdu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacak olan dört günlük sokağa çıkma yasağı bu geceden itibariyle başlayacak. 65 yaş üstü vatandaşlara tanınan gittikleri yerde 1 ay kalmak kaydıyla verilen seyahat iznini değerlendiren vatandaşlar yasak başlamadan İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklarına gitmek isteyen vatandaşlar Silivri Gümüşyaka mevkiindeki denetim noktasında uzun trafik kuyruğu oluşturdu. Denetim noktasında görev yapan polis ve jandarma ekipleri araçlardaki kişilerin seyahat izin belgelerini kontrol ederken, sağlık çalışanları da yolcuların ateşlerini ölçtü.
"SEVİNİYORUZ"
Tekirdağ'a çocuklarının yanına gittiğini belirten Hüsrev Çınar, " 65 yaş üstüyüz, bayram öncesi torunlarımın ve çocuklarımın yanına gidiyoruz" dedi. Tekirdağ'da yazlıkları olduğunu belirten Mahmut Kedigil, ise "Tekirdağ'a gidiyoruz bayram öncesi, izin belgelerimizi aldık. İstanbul'da yaşıyoruz, şimdi de 3 ay burada yaşayacağız. Tam 3 saattir trafikteyiz" diye konuştu. Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ne gittiğini ifade eden Rasim Önder, "İzin belgesini aldık. İstanbul'da Kadıköy'de yaşıyorum. Şimdide 6 ay orada kalacağım. Yasak bitti diye seviniyoruz" ifadelerini kullandı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
SİLİVRİ’DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİ SEYAHAT KUYRUĞU

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Tekirdağ, Silivri, Güncel, Haber

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