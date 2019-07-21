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Silivri'de tadilat yapılan evin çatı katı alev alev yandı

Silivri'de çatısında tadilat yapılan evde çıkan yangın paniğe yol açtı.

21.07.2019 17:16 Silivri
Silivri'de çatısında tadilat yapılan evde çıkan yangın paniğe yol açtı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Silivri Büyükkılıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tadilat yapılan bir evine çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek evin üst katını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evin üst katı tamamen yandı. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Silivri, 3. Sayfa

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