Haberler» Güncel» Haber

Silivri'de tadilat yapılan evin çatı katı alev alev yandı

Silivri'de çatısında tadilat yapılan evde çıkan yangın paniğe yol açtı.

21.07.2019 17:20
Silivri'de çatısında tadilat yapılan evde çıkan yangın paniğe yol açtı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Silivri Büyükkılıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tadilat yapılan bir evine çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek evin üst katını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evin üst katı tamamen yandı. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
(Yusuf Eker/İHA) Silivri'de tadilat yapılan evin çatı katı alev alev yandı
Kaynak: İHA
Silivri, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:34   Park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaralandı
18:33   KÜÇÜKÇEKMECE'DE İŞ ARAMAYA ÇIKAN KADININ CESEDİ AVCILAR'DA SAHİLE VURDU
18:32   15 Temmuz şehidi için mevlit okutuldu
18:30   Ukrayna'daki erken genel seçim - KİEV
18:30   Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu
18:29   ERDOĞAN'DAN SÜLEYMAN ARİF EMRE'NİN OĞLUNA TAZİYE TELEFONU
18:29   Kırıkkale'de CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse Kırıkkale'de konuştu