Menü
Haberler ›› Güncel ››Silivri'de tıp bayramı için toplanan doktorlar koronavirüsü konuştu - Güncel

Silivri'de tıp bayramı için toplanan doktorlar koronavirüsü konuştu

SİLİVRİ'de görev yapan doktorlar, 14 Mart Tıp Haftası kapsamında Atatürk Meydanında toplanarak anıta çelenk bıraktı.

13.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:14
Silivri'de tıp bayramı için toplanan doktorlar koronavirüsü konuştu
SİLİVRİ'de görev yapan doktorlar, 14 Mart Tıp Haftası kapsamında Atatürk Meydanında toplanarak anıta çelenk bıraktı.  Doktorların koronavirüsüne ilişkin bilgiler verdiği program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından toplananlara seslenen Silivri Devlet Hastanesi doktorlarından Meltem Irmak, "Her yıl olduğu gibi bu yılda 14 Mart haftası boyunca, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları, taleplerini, ülkenin sağlık ortamını ve sağlık hizmetlerinin halka yansıyan halini meslektaşlarımızla, tüm kamuoyu ile paylaşmaktan ziyade yeni koronavirüs hastalığı ve dünyada yarattığı salgını gündem yapmayı tercih ettik. Yeni koronavirüs (COVID-19) hastalığı dünyada salgın haline gelmiş, insanların ölümüne yol açmış yeni olguların sayısındaki artışın ve ölümlerin önüne henüz geçilememiştir. Türk Tabipler Birliği (TTB ) yeni koronavirüs hastalığının dünyada toplum sağlığını tehdit eden yaygınlığına karşı süreci kurumuş olduğu özel, bilimsel heyetle izlemiş, değerlendirmiş, önerilerde bulunmuş, dün Sağlık Bakanlığıyla görüşme yapmış, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin durması için 15 Mart'ta Ankara'da yapacağı mitingi ertelemiştir." dedi.

İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilcisi Doktor Fetih Bozçalı ise, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınayarak Koronavirüsle mücadele etmeyi sürdürdüklerini belirtti.


- İstanbul
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Koronavirüs, 14 Mart, Silivri, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor Güncel
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı