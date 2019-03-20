Silivri'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kaynak: AA

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolundan İstanbul yönüne giden Emine A'nın kullandığı 34 AF 8163 plakalı otomobil, Çanta Mahallesi mevkisinde kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki boşluğa düştü.Kazada sürücü ile yanında bulunan Nurcan A. yaralandı.Buradan geçerken kazayı gören itfaiye ekipleri, olaya müdahale etti. İtfaiye erleri, sağlık ekipleri gelene kadar, elini tuttukları yaralı Nurcan A'yı teskin etmeye çalıştı.Yaralılar, daha sonra gelen sağlık ekiplerince Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.