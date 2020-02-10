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Silivri'de trafik kazası 3 yaralı

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de, bir otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

10.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:25
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA
'de, bir otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.45 sıralarında Selimpaşa D 100 bağlantı yolu köprüsünde meydana geldi. 34 PB 4414 plakalı otomobilin adı öğrenilemeyen sürücüsü iddiaya göre sollama yaparken karşı yöne geçti. Bu sırada yolunda seyir halinde olan 34 BU 6619 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü, minibüsün sürücüsü ile minibüsteki 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.
Silivri'de trafik kazası 3 yaralı

Silivri, Güncel

Kaynak: DHA


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