Silivri'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Silivri
'de meydana gelen trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Behbud A. yönetimindeki 59 KS 532 plakalı kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VR 752 plakalı kamyon Gümüşyaka
mevkisinde çarpıştı.
Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kazada, sürücü Behbud A. ile kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Gümüşyaka,Silivri
14 Aralık 2018 Cuma 22:05