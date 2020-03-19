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Silivri'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Silivri'de D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

19.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:06
Silivri'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Silivri 'de D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sanatkarlar Caddesi mevkisinde sürücü isimleri öğrenilemeyen 34 EU 8869 ve 59 JE 095 plakalı otomobiller çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

Etiketler : Silivri, Güncel

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