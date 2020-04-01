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Silivri?de tüm cadde ve meydanlar dezenfektanlı su ile yıkanıyor

Silivri Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçe merkezi ve mahallelerdeki tüm caddeleri, kaldırımları ve meydanları dezenfektanlı su ile yıkıyor.

01.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:58
Silivri?de tüm cadde ve meydanlar dezenfektanlı su ile yıkanıyor

Silivri Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçe merkezi ve mahallelerdeki tüm caddeleri, kaldırımları ve meydanları dezenfektanlı su ile yıkıyor.

Silivri Belediyesi'nin koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasını önlemek adına ilçe genelinde aldığı önlemler sürüyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın talimatıyla ekipler, ilçe merkezi ve 35 mahallede dezenfekte işlemine devam ediyor. Silivri Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından tüm cadde, kaldırım ve mahalle meydanlarının dezenfektanlı su ile yıkama işlemi gerçekleştiriliyor. Koronavirüs salgın hastalığına ilişkin tedbirlerin en üst seviyede tutulduğunu ifade eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, bu kapsamdaki çalışmaların bir bölümünü oluşturan ana cadde ve meydanların da dezenfekte edildiğini söyledi.  Vatandaşların sağlığını önemsediklerini belirten Başkan Yılmaz, 'İlk günden beri tüm ilçe sınırlarımızı kapsayacak şekilde seferberlik ilan ettik. Ekiplerimiz görevinin başındadır. Halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Ana caddeler, 35 mahallemizdeki meydanlar, bazı sokaklar 7/24 esasına uygun olarak dezenfektanlı su ile yıkanıyor. Bu işlem belirli aralıklarla devam ediyor' şeklinde konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Volkan Yılmaz, Koronavirüs, Silivri, Güncel
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