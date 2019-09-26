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Silivri'de vatandaşlar parklarda battaniyeye sarılı şekilde bekliyor

Silivri'de vatandaşlar parklarda battaniyeye sarılı şekilde bekliyorİSTANBUL - İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri'de vatandaşlar parklarda battaniyeye sarılı bir şekilde beklemeye devam ediyor.

26.09.2019 23:21
Silivri'de vatandaşlar parklarda battaniyeye sarılı şekilde bekliyor
İSTANBUL - İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri'de vatandaşlar parklarda battaniyeye sarılı bir şekilde beklemeye devam ediyor.
Silivri'de depreme evlerinde yakalanan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte kendini dışarı attı. İlçede bulunan parklara akın eden vatandaşların yanlarına gece kullanmak üzere yatacak malzeme aldığı görüldü. Bazı vatandaşların yanlarında getirdikleri battaniyelere sarılarak parkta beklediği görüldü. Öte yandan parklarda bulunan vatandaşlara gece saatlerinde Kızılay tarafından çorba dağıtılacağı öğrenildi.
Silivri'de vatandaşlar parklarda battaniyeye sarılı şekilde bekliyor

İstanbul, Silivri, Genel

Kaynak: İHA

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