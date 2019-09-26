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Silivri'de vatandaşlar sokakta kalıyor
26.09.2019 23:04
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Kaynak: DHA
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan uyarı: Artçılar 20 gün sürebilir
İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan vatandaşları korkuttu!
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