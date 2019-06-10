Silivri'de villalara uyuşturucu baskını

Müslim SARIYAR - Murat ÇİMEN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da polis, zehir tacirlerine karşı 3 önemli operasyon düzenledi. İki araçtaki gizli bölmelerde 90 kilo uyuşturucu bulan ekipler, seraya dönüştürülerek "Hint keneviri" yetiştirilen 3 lüks villaya baskın yaptı. Villlarda 980 kök hint kenevirinin yanı sıra uyuşturucu gizlenmiş çok sayıda roll-on ele geçirilmesi dikkat çekti.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk operasyon 29 Mayıs'ta Esenyurt'ta gerçekleştirildi. Ekipler, Gaziantep'ten İstanbul'a gelen bir TIR'da uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Araştırmalarda plakası belirlenen TIR'ın Esenyurt'ta bir parkta olduğu anlaşıldı.

70 KİLO EROİN

Adrese giden ekipler bir süre takip yaptı. Zehir tacirleri TIR'daki uyuşturucuyu çıkarmak isterken polis baskın düzenledi. Uyuşturucuyu çıkarmak için dorsenin altına giren bir şüpheli kıskıvrak yakalandı. TIR şoförü de gözaltına alındı. Uyuşturucuların dorse şasisindeki bir zulaya saklandığı anlaşıldı. Gizli bölmeyi açan ekipler 70 kilo eroin ele geçirdi.

OTOMOBİL ZEMİNİNDE ZULA

İkinci operasyon ise Küçükçekmece'de gerçekleştirildi. Ekipler, Bulgaristan'dan uyuşturucu getiren bir şüpheliyi belirledi. Takip edilen şüphelinin aracı İkitelli'de durduruldu. Sürücü gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, araç zemininde zula olduğu anlaşıldı. Zulayı belirleyen polislerin yaptığı aramada 20 kilo kokain ele geçirildi.

KOKAİN 'ROLL-ON'U

Şüphelinin Küçükçekmece'de bir dairede kaldığı belirlendi. Adreste yapılan aramada ise çok sayıda roll-on olduğu fark edildi. Roll-on'ları açan ekipler, üst kısmının ter kokusuna karşı jel içerdiği ancak alt tarafında kokain olduğu belirledi. Şüphelilerin, kokainleri roll-on şeklinde sattığı tespit edildi.

LÜKS VİLLALARDA ZEHİR SERASI

Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü düzenlenen son operasyon ise Silivri'de gerçekleştirildi. Polis ekipleri 3 lüks villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine günlerce takip yaptı. Villaların bazı bölümlerinin özel havalandırma, ışık ve ısı düzenleriyle seraya dönüştürüldüğü anlaşıldı. Tespit çalışmalarının ardından adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. İçeriye giren ekipler bodrum kata inince Hint keneviri serasıyla karşılaştı. Villalardaki 3 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmada 250 kilo ağırlığında 980 kök Hint keneviri ele geçirildi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli Vatan Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucunun 15 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA