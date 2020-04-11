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Silivri'de yasağa rağmen köpeğini gezdirdi

Uğur Samet AVCI / KORONAVİRÜS nedeniyle büyükşehirlerde 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Silivri de sessizliğe büründü.

11.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:43
Silivri'de yasağa rağmen köpeğini gezdirdi

Uğur Samet AVCI/ KORONAVİRÜS nedeniyle büyükşehirlerde 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Silivri de sessizliğe büründü. Cadde ve meydanlar boş kalırken, yasağa rağmen köpeğini gezdiren bir kişi dikkat çekti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul 'un da içinde bulunduğu büyükşehirler ve Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul'un birçok noktası gibi Silivri'de de sessizlik hakim oldu. Cadde ve sokaklar boş kalırken, yasağa rağmen köpeğini gezdiren kişi dikkat çekti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Silivri, Güncel
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