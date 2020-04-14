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Silivri'de yaşlı çift korona virüsü yendi

Silivri'de yaşlı çift korona virüsü yendi Hastane çalışanları alkışlarla uğurladı Silivri'de korona Virüse yakalanan 70 ve 78 yaşlarındaki çift, 12 günlük tedavilerinin ardından virüsü yenerek taburcu edildi.

14.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:47
Silivri 'de yaşlı çift korona virüsü yendi
Hastane çalışanları alkışlarla uğurladı
İSTANBUL - Silivri'de korona Virüse yakalanan 70 ve 78 yaşlarındaki çift, 12 günlük tedavilerinin ardından virüsü yenerek taburcu edildi. Hastane çalışanları ise çifti alkışlarla uğurladı.
Dünya genelinde can almaya devam eden yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısı işe 12 önce Silivri Kolan hastanesinde tedaviye alınan 70 ve 78 yaşındaki Akpınar çifti bugün alkışlar eşliğinde taburcu oldu. Dahiliye uzmanları Doktor Volkan Demir ile Doktor Emrah Barışan ve ekibi tarafından tedavi başlatılan 70 yaşındaki Koroner arter hastalığı, Hipertansiyon ve By-pass ameliyatlı olan Turgut Akpınar ile 78 yaşındaki Diyabet, hipertansiyon ve Sistemik lupus eritematozus hastası olan Makbule Akpınar, 12 günlük tedavi sonrasında hastaneden el ele tutuşarak taburcu edildiler.
Covid 19 'u yenerek hastaneden ayrılan çifti hastane çalışanları alkışlarla uğurladı. Silivri’de yaşlı çift korona virüsü yendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Akpınar, Silivri, Genel
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