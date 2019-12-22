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Deprem korkusuyla oğlunun yanına taşınan kadın balkondan düşerek öldü

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da yaşanan korkutan depremin ardından oğlunun yanında kalmaya başlayan 71 yaşındaki kadın, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı 4. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

22.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:01

'de geçtiğimiz aylarda yaşanan depremin ardından oğlunun yanına taşınan yaşlı kadın, 4. kattaki evin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4. KATTAN ZEMİNE ÇAKILDI

Olay, akşam saatlerinde eski Silivri Devlet Hastanesi mevkisinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda yaşanan depremin ardından 71 yaşındaki Kevser A., oğlunun kaldığı evde yaşamaya başladı. Kevser A. akşam saatlerinde 4. kattaki evin balkonundan henüz bilinmeyen bir sebeple düşerek ağır yaralandı. Kadının yere düştüğünü gören bina sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını, yaptığı ilk müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırdı. Kevser A., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polislerin başlattığı soruşturma sürüyor.

Deprem korkusuyla oğlunun yanına taşınan kadın balkondan düşerek öldü

Devlet Hastanesi, Silivri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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