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Silivri'de yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Silivri'de geçtiğimiz aylarda yaşanan depremin ardından oğlunun yanına taşınan yaşlı kadın, 4. kattaki evin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

22.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:30 Silivri'de yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
'de geçtiğimiz aylarda yaşanan depremin ardından oğlunun yanına taşınan yaşlı kadın, 4. kattaki evin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde eski Silivri Devlet Hastanesi mevkisinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda yaşanan depremin ardından 71 yaşındaki Kevser A., oğlunun kaldığı evde yaşamaya başladı. Kevser A. akşam saatlerinde 4. kattaki evin balkonundan henüz bilinmeyen bir sebeple düşerek ağır yaralandı. Kadının yere düştüğünü gören bina sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını, yaptığı ilk müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırdı. Kevser A., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polislerin başlattığı soruşturma sürüyor.
(İHA)

Devlet Hastanesi, Silivri, Güncel

Kaynak: İHA

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